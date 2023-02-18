''Челси'' сенсационно проиграл последней команде АПЛ. Мудрик стал наихудшим футболистом матча

"Челси" потерпел сенсационное поражение от "Саутгемптона" в 22-м туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. Поединок в Лондоне завершился со счетом 0:1.

Видео дня

Перед матчем букмекеры принимали ставки на победу гостей с коэффициентом 9, тогда как успех хозяев оценивался показателем в 8 раз меньшим.

Единственный и победный гол был забит на 45--й минуте. Фантастическим ударом со штрафного отличился Уорд-Проуз.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на замену на 64-й минуте, сыграв откровенно провально. Футболист сборной Украины медленно перемещался по полю, отдал 7 пасов (3 точных), ни сделал ни одной обводки, и ни разу не отобрал мяч.

Также он упустил великолепную возможность спасти свой клуб на последних секундах. После его удара круглый снаряд прошел рядом со штангой.

Украинец получил самую низкую оценку за матч. Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия нашего соотечественника в 5,8 балла.

В турнирной таблице "Челси" занимает 10-е место, отставая от "Ливерпуля" на одно очко, при том, что у "красных" две игры в запасе.

Для Мудрика это стало пятой игрой за "Челси", где он не смог совершить никаких результативных действий. Также 22-летний хавбек сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 5 поединков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!