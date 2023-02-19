''Отвратительный'' поступок Мудрика попал на видео и вызвал бурную реакцию у фанатов ''Челси''

Украинский новичок "Челси" Михаил Мудрик вместе с партнером по команде Жуаном Феликсом спокойно перепасовывался, в то время как капитан клуба Сезар Аспиликуэта получил серьезную травму и лежал без сознания на газоне. Инцидент случился в матче 22-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

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Фанатов лондонского клуба возмутили действия Феликса и Мудрика. В социальных сетях болельщики поделились видео, на котором Михаил и Жуан отрабатывают удары в одно касание. В это же время остальные игроки стоят вокруг своего одноклубника, переживая о его здоровье.

"Вот почему "Челси" сейчас не команда", — сказал один фанат. "Как они могут быть спокойны, когда у капитана серьезная травма головы?", — сказал второй. "Мудрик — фанат "Арсенала ", а Феликс — просто "наемник", поэтому им нет дела до Аспиликуэты", — прокомментировал третий болельщик.

Некоторые юзеры назвали поступок украинца отвратительным.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто поддержали футболистов сборных Украины и Бразилии. Любители спорта отметили, что Мудрик и Феликс никак бы не помогли своему капитану, так как они не врачи. В тоже время им надо было держать мышцы в тонусе в холодную погоду.

Отметим, что встреча завершилась сенсационным поражением "Челси" 0:1. Мудрик и Феликс получили самые низкие оценки среди всех игроков. Некоторые болельщики также призвали руководство "Челси" не активировать пункт о выкупе Феликса после сезона 2022/23.

"Челси" находится в глубоком кризисе, одержав лишь одну победу в последних 10 матчах. "Синие" застряли на 10-м месте с 31 очком, отставая от топ-4 на 10 очков.

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