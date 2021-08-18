Тренер "Динамо" объяснил сенсационную ничью с "Ингульцом" и рассказал о здоровье Луческу

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Эмил Карас объяснил сенсационную ничью 1:1 с "Ингульцом" слабой реализацией. По словам 53-летнего специалиста, временно заменяющего главного тренера Мирчу Луческу, на поле его подопечным противостояла команда, которая хорошо и организованно оборонялась.

Карас отметил, что из-за xтого, что "Динамо" не смогло реализовать свои моменты, получилась потеря двух важных очков.

"Имея столько стандартов и не забить ни одного гола – это сложно, это плохо. "Ингулец" хорошо выходил в контратаку, и в одной из контратак легко забил нам гол, по моему мнению", – заявил Карас в эфире телеканала "Футбол".

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В моменте со вторым голом тренера удивило, с какой легкостью игроки "Ингульца" вошли в штрафную "Динамо" и легко пробили по воротам.

"В то время, как мы, входя в чужую штрафную , встречали там буквально всю команду соперника, которая мешала нам, которая оборонялась самоотверженно", – сказал Эмилиан Евгеньевич.

Отвечая на вопрос о здоровье Луческу, который восстанавливается после операции по удалению кисты, Карас надеется, что Мирча присоединится к клубу 20 августа.

"Ему стало лучше. Хотели сегодня выиграть, чтобы с позитивным настроением готовиться к следующему матчу, но придется так уже. Это футбол", – философски подытожил тренер "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, самочувствие Луческу ухудшилось перед игрой с "Интером". У румынского наставника поднялась температура.