Где смотреть 'Динамо' – 'Десна': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в воскресенье, 22 августа, проведет центральный матч 5-го тура Премьер-лиги Украины. Соперником команды Мирчи Луческу станет сенсационный лидер чемпионата – черниговская "Десна", которая выиграла все четыре игры на старте первенства.

Поединок пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Те, кто не смогут посетить арену, имеют возможность следить за встречей благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Начало матча – в 21:30.

Видео дня

Отметим, что киевлян считают явным фаворитом игры. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "Десны" достигают уровня 7,60.

Столичный коллектив в минувшем туре неожиданно потерял очки в игре с "Ингульцом". Таким образом, "Динамо" с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ после четырех стартовых встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Мирчи Луческу Эмил Карас объяснил, почему киевское "Динамо" не смогло обыграть "Ингулец".