Где смотреть "Динамо" – "Десна": расписание трансляций матча УПЛ

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1 минута
6,4 т.
Где смотреть 'Динамо' – 'Десна': расписание трансляций матча УПЛ

Киевское "Динамо" в воскресенье, 22 августа, проведет центральный матч 5-го тура Премьер-лиги Украины. Соперником команды Мирчи Луческу станет сенсационный лидер чемпионата – черниговская "Десна", которая выиграла все четыре игры на старте первенства.

Турнирная таблица УПЛ.

Поединок пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Те, кто не смогут посетить арену, имеют возможность следить за встречей благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Начало матча – в 21:30.

"Динамо" занимает второе место в УПЛ.
Видео дня

Отметим, что киевлян считают явным фаворитом игры. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех "Десны" достигают уровня 7,60.

Прогноз на матч "Динамо" – "Десна".

Столичный коллектив в минувшем туре неожиданно потерял очки в игре с "Ингульцом". Таким образом, "Динамо" с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ после четырех стартовых встреч.

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Мирчи Луческу Эмил Карас объяснил, почему киевское "Динамо" не смогло обыграть "Ингулец".

Премьер-лига УкраиныФК ДеснаФК Динамо Киев