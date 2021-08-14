"Динамо" пропустило три гола от чемпиона Италии

Киевское "Динамо" проиграло в товарищеском матче миланскому "Интеру", который в прошлом году выиграл чемпионат Италии. Поединок в Монце на стадионе U-Power Stadium завершился со счетом 3:0.

Хозяева прогнозируемо захватили инициативу, владея тотальным преимуществом в центре поля и грамотно комбинируя на подходах к воротам Бущана.

"Динамо" большими силами защищалось, построив игру на контратаках.

На 5-й минуте Бущан неудачно выбил мяч и это едва не завершилось голом. Пушечный удар Бареллы Георгий перевел на угловой. После подачи Рамирес упустил Де Врея и 29-летний нидерландец головой с 3 метров каким-то чудом не попал в рамку.

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"Динамо" боялось высоко выдвигаться, чтобы не оставлять пространство за линиями. "Интер" очень хорошо держал мяч, не опасаясь насыщать чужую штрафную своими игроками.

На 12-й минуте "Интер" продемонстрировал свой уровень. Многоходовая быстрая комбинаця в касание привело к забитому голу. Барелла ударом с линии штрафной отправил круглого в ворота. Точный пас пяткой отдал Стефано Сенси.

Первый шанс у Динамо появился только на 20-й минуте. Треходовку неудачно замкнул Рамирес, попав в защитника.

"Интер" управлял игрой, раскачивая атаки, быстро возвращая мяч в случае потери. В сравнении со скоростями чемпиона Италии создавалось впечатление, что киевляне просто стоят. Футболистам обеих команд очень мешала жара и большое количество мелкой мошкары.

На 34-й минуте динамовцы попытались большими силами организовать что-то опасное у ворот Хандановича, вывели на острие Рамиреса, но венесуэлец заковырялся в завершающей фазе, что в итоге привело к ответной контратаке.

Бущан не успел на перехват и Джеко легко увеличил преимущество своего клуба.

В перерыве тренерский штаб чемпионов Украины вместо Бущана, Леднева, Рамиреса, Родригеса и Цыганкова выпустил Бойко, Гармаша, Кулача, де Пену и Сидклея, но на качестве игры это никак не сказалось..

Динамовцы по прежнему играли вторым номером и ничего не могли организовать в нападении. В тоже время Сенси на 60-й минуте забил третий гол.

После этого "Интер" перешел в энергосберегающий режим, позволив украинцам создавать моменты и возле своих ворот. На 70-й минуте игроки "Динамо" впервые попали в створ ворот.

Общая статистика выглядела не радужно.

Концовку команды доигрывали вторыми составами, что на результате не сказалось.

"Динамо" – "Интер" – 0:3

Гол: 0:1 – 13 Барелла, 0:2 – 34 Джеко, 0:3 – 60 Сенси

"Динамо": Бущан (Бойко, 46) – Караваев, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Леднев (Гармаш, 46) – Родригеш (де Пена, 46), Цыганков (Сидклей, 46) – Рамирес (Кулач, 46).

Запасные: Нещерет, Шабанов, Тымчик, Андриевский, Вербич, Шепелев, Буяльский, Антюх, Шкурин.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Сенси, Джеко (Пинамонти, 46).

Запасные: Кордац, Раду, Весино, Коларов, Раноккия, Сальседо, Агум, Видаль, Димарко, Д’Амброзио.

Отметим, что по сообщению некоторых СМИ на этой игре должна состояться встреча президентов "Динамо" и "Сампдории" по трансферу из киевской команды "нового Шевченко".