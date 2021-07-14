СМИ назвали точную сумму премий игрокам "Динамо" за сезон

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис за удачный сезон выделил своей команде 5 млн долларов, сообщает Telegram-канал "Динамо Inside". Согласно информации издания, эту сумму делил между футболистами лично главный тренер команды Мирча Луческу.

На величину премии влиял коэффициент полезного действия сезона и количество сыгранного времени. С этой суммы 1 млн долларов получил сам румынский специалист, согласно договоренности перед сезоном.

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Пятнадцать человек основного состава получили десять месячных зарплат, размер которых указан в личных контрактах ($150 000 – $750 000). Премиальные в размере 3 – 5 месячных окладов получили игроки, проведшие сезон в аренде (Вантух, Соль, Шабанов, Русин, и другие). Администрации и медперсоналу клуба также была выделена определенная, очень скромная, сумма.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" выиграло чемпионство в украинской Премьер-лиге, обеспечив себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22.

Румынский специалист также признался, что не просил руководство "Динамо" тратить деньги на трансферы. Вместо этого он предложил инвестировать средства в инфраструктуру.

Позже резидент киевлян Игорь Суркис рассказал, что смогут купить футболисты клуба на премиальные за победу в УПЛ.