Луческу: я не просил "Динамо" тратить деньги на трансферы

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что не просил руководство клуба осуществлять трансферы и предложил вместо этого вложить деньги в развитие инфраструктуры.

В интервью изданию gsp.ro румынский специалист рассказал, что в зимнее время команде приходилось тренироваться в плохих условиях, но вскоре эта проблема будет полностью решена. По словам Мистера, футболисты киевского клуба получат новые поля и спортивный зал.

"Никто не знает этого, но я не просил "Динамо" тратить деньги на трансферы. Я хотел, чтобы эти средства были инвестированы в инфраструктуру – тренировочные поля и спортивный зал. Зимой нам иногда приходилось проводить занятия в невероятных условиях. Это больше не повторится. Теперь у нас будет три поля с гибридным газоном и зал. У нас также появятся новые тренеры для первой команды и для юниоров. В первую очередь, я хочу, чтобы у игроков были лучшие условия", – рассказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мистер признался, что ему было непросто работать в "Динамо" из-за конфликта с ультрас. По словам румынского специалиста, остаться в киевском клубе его убедил сын Разван.