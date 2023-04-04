СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич или наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник могут возглавить сборную Украины в матчах отбора к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня). Именно этих специалистов рассматривает Украинская ассоциация футбола (УАФ) в качестве альтернативы Сергею Реброва.

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Об этом информирует футбольное шоу "ТаТоТаке" на своем YouTube-канале. По данным источника, Йовичевич и Скрипник входят в так называемый план С. Они могут провести с "сине-желтыми" две игры, после чего будет назначен постоянный наставник главной команды страны.

При этом сообщается, что существует вариант, при котором сейчас руководство УАФ и представители Реброва завершают согласование последних деталей контракт. В то же время информация о переговорах ассоциации с хорватом Славеном Биличем не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщил о том, что Ребров точно не будет назначен главным тренером сборной Украины. При этом до этого легенда "Динамо" резко отреагировал на слухи о том, что он не возглавить "сине-желтых".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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