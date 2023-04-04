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СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва

Александр Чеканов
Футбол
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СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич или наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник могут возглавить сборную Украины в матчах отбора к чемпионату Европы-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня). Именно этих специалистов рассматривает Украинская ассоциация футбола (УАФ) в качестве альтернативы Сергею Реброва.

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Об этом информирует футбольное шоу "ТаТоТаке" на своем YouTube-канале. По данным источника, Йовичевич и Скрипник входят в так называемый план С. Они могут провести с "сине-желтыми" две игры, после чего будет назначен постоянный наставник главной команды страны.

СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва
СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва

При этом сообщается, что существует вариант, при котором сейчас руководство УАФ и представители Реброва завершают согласование последних деталей контракт. В то же время информация о переговорах ассоциации с хорватом Славеном Биличем не соответствует действительности.

СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва
Виктор Скрипник

Ранее СМИ сообщил о том, что Ребров точно не будет назначен главным тренером сборной Украины. При этом до этого легенда "Динамо" резко отреагировал на слухи о том, что он не возглавить "сине-желтых".

СМИ назвали двух тренеров, которые могут возглавить сборную Украины вместо Реброва

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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