Иностранный тренер согласился возглавить сборную Украины на неожиданных условиях – СМИ

Хорватский специалист Славен Билич выразил готовность возглавить сборную Украины по футболу. При этом 54-летний наставник, который в начале марта был уволен из английского "Уотфорда", решил отказаться от зарплаты за работу с "желто-синими".

Видео дня

Об этом информирует турецкое издание Fanatik. Вариант с Биличем возник после того, как Украинская ассоциация футбола (УАФ) окончательно решилась отказаться от назначения Сергея Реброва. Легендарный форвард "Динамо" либо продолжит работу с "Аль-Айном", либо вернется в один из европейских клубов.

У Билича есть опыт работы с национальными командами. Он шесть лет тренировал хорватскую национальную команду (65 матчей – 42 победы, 15 ничьих и восемь поражений).

Ранее Ребров резко отреагировал на слухи о том, что он может не принять сборную Украины. А знаменитый Мирон Маркевич раскритиковал УАФ за ситуацию с тренером команды. Отметим, что с "сине-желтыми" никогда не работал иностранный наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!