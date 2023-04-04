Ребров не будет тренером сборной Украины – СМИ

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Сергей Ребров не будет назначен главным тренером сборной Украины. Наставник эмиратского "Аль-Айна" больше не входит в шорт-лист Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая намеревалась объявить о приходе 48-летнего специалиста перед июньскими матчами в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

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Об этом пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside", подтверждая информацию о том, что руководство УАФ намерено вступить в переговоры с хорватом Славеном Биличем. "Ну, значит не даром хлеб едим. Наша информация близка к подтверждению. Кандидатура Реброва отпала", – написали авторы канала.

Журналист The Times Жак Талбо проинформировал на своей странице в социальной сети Twitter, что с Биличем уже связались на предмет работы с "сине-желтыми". "Формальные переговоры начнутся вскоре", – написал представитель СМИ.

Отметим, что Ребров может продолжить карьеру в одном из клубов, который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Ранее он резко отреагировал на слухи о том, что он может не принять сборную Украины. А знаменитый Мирон Маркевич раскритиковал УАФ за ситуацию с тренером команды. Отметим, что с "сине-желтыми" никогда не работал иностранный наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня без шансов проиграла Англии в стартовом матче отборочного турнира Евро-2024.

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