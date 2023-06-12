'Борется за свободу Европы': чемпион мира по футболу мощно поддержал Украину

Легендарный капитан сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам считает матч национальной команды с Украиной 12 июня идеальной возможностью продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Директор турнира Евро-2024 отметил, что всегда следил за ситуацию в нашей стране, которая сегодня борется не только за свою независимость, но и будущее всей Европы.

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Об этом Лам написал в своей колонке для авторитетного британского издания The Guardian. Победитель Лиги чемпионов и чемпионата мира подчеркнул, что футбол способен объединить людей, а сама игра Германия – Украина должна дать ясный сигнал российским агрессорам о единстве Европы.

"Футбол – это хороший способ подать сигнал к миру и международному взаимопониманию. Лучший способ сделать это – международные матчи, которые становятся все более важными в эти изменившиеся времена. Я директор турнира, где мы хотим отпраздновать и укрепить европейские ценности. Это определяет мой взгляд на Украину. То, что там происходит, угрожает не только им, но и нам. Поэтому международный матч против Украины – отличная идея. Сегодня Украина борется за свободу Европы", – подчеркнул бывший футболист.

Напомним, товарищеский матч Германия – Украина состоится в Бремене. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины Сергей Ребров исключил из состава команды на матч с Германией лидера "Динамо" Виталия Буяльского.

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