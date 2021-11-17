"Слава Украïнi!" В России восхитились нашей сборной после отбора на ЧМ-2022

Успех сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 не остался без внимание со стороны российской прессы. Журналист издания "Спорт Экспресс" Игорь Рабинер написал большое эссе под названием "Почему я болею за Украину и рад ее выходу в стыки", а комментатор и телеведущий Алексей Андронов у себя в Telegram-канале сделал перепост этого материала, сопроводив это фразой "Слава Украине!".

Рабинер признается, что его одесские корни и профессиональный взгляд на вещи не оставляли ему никаких других вариантов, кроме как болеть за Украину.

Объясняя успех нашей сборной российский журналист вспоминает прогресс молодежной "желто-синей" команды, сравнивая ее с российской.

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"Если мы дважды в XXI веке выходили из отбора на молодежный Евро и ни разу — из группы, а на МЧМ последний раз играли 26 лет назад, а в топ-лигах у нас никто не выступает, с чего у нас вдруг должна родиться сильная сборная?"– задает риторический вопрос Рабинер.

Россиянин предлагает не удивляться успехом украинцев которые " с расправленными плечами играют в футбол на "Стад де Франс", а мы 90 минут пуляем по аутам на "Полюде".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.

​Также появилось видео из раздевалки сборной Украины.