Босния и Герцеговина – Украина: онлайн видео голов отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в эти минуты проводит свой решающий матч за право выйти на ЧМ-2022. В Зенице подопечные Александра Петракова играют с командой Боснии и Герцеговины.

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Напомним, что до этого команды между встречались лишь раз в 8-м туре квалификации на чемпионат мира-2022. Игра на "Арене Львов" завершился с ничейным счетом 1:1.

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За несколько дней до матча букмекеры обвалили котировки на эту игру.

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