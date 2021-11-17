Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Боснией

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков комментируя победу над командой Боснии и Герцеговины отказался оценивать качество футбола. Наставник считает, что главным в деле стал результат на табло.

В тоже время, Александр Васильевич признался, что очень доволен выходом сборной в плей-офф.

"Хочу поздравить своих ребят за то, что они сегодня сделали. Также хотел бы поздравить свой тренерский штаб и всех болельщиков сборной Украины. Пусть погуляют сегодня (смеется). Это была нервная игра. Я это предполагал. Это была игра на результат. Сегодня ни к кому нет вопросов. Все 25 человек – молодцы", – заявил наставник в эфире телеканала "Футбол".

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По словам тренера за последние три месяца были самыми сложными в его футбольной жизни.

"Я, наверное, постарел лет на пять. Но, как говорится, я уже адаптировался. Еще не полностью, но почти. Мы проделали 50% работы. Впереди нас ждет плей-офф, будет непросто. Кто бы нам не попался, у нас есть цель – поехать в Катар. Поздравляю всю Украину!" – подытожил украинский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL игра в Зенице завершилась со счетом 2:0 в нашу пользу.

Голами отметились Александр Зинченко и Артем Довбик.

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