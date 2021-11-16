Украина с победой вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022

Сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины и вышла в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Встреча в Зенице на стадионе "Билино Поле" завершилась со счетом 0:2.

Нашей команде предстоят два стыковых матча. Победитель выйдет в финальную часть турнира, которая пройдет в Катаре с 21 ноября по 22 декабря.

Главный конкурент в борьбе за 2-е место в группе D Финляндия уступила 0:2 Франции.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Игра началась в невысоком темпе. Боснийцы, уступив в предыдущем туре финнам, потеряли и математические шансы выйти на ЧМ-2022 и мотивацию бороться с Украиной.

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Наши соотечественники в дебюте играли первым номером. На 5-й минуте Малиновскому чуть-чуть не хватило точности, чтобы пушечным ударом из-за пределов штрафного открыть счет.

Постепенно процент владения мячом украинцев становился все более ощутимее, в то время как хозяева сделали акцент на контратаки. На 12-й минуте уже Зинченко дальним "выстрелом" проверил бдительность голкипера Боснии и Герцеговины и луганской "Зари" Николы Василя.

Хозяева изредка пытались прессинговать, создавай видимость угрозы Бущана. Ближе к 17-й минуте Босния заметно активизировалась, бросив в атаку большие силы и пытаясь зацепиться за мяч в центре поля.

На 20-й минуте Роман Яремчук после прострела Соболя немного не дотянулся до мяч, чтобы забить первый гол в игре. Подопечные Петракова чаще пытались атаковать левым флангом, организовывали больше атак, но делали это настолько медленно, что соперник успевал перекрывать все свободные зоны.

Лишь только где-то появилось пространство, сразу создавалась опасность. Вся комбинационная игра футболистов из Боснии заключалась в забрасывании мяча за спину украинским защитникам.

Центральное звено украинской полузащиты выглядело достаточно блекло, испытывая проблемы в организации нападения. Этому способствовало и очень компактное расположение игроков в белой форме. "Желто-синим" очень не хватало скоростей в принятии решений и движениях

Украине не удавалось растягивать соперника и создавать пространство для скоростной работы нашего нападения. Мы контролировали мяч, но делали это очень медленно. Очень слабая работа между линиями, очень мало передач и давно не было передач за спину боснийцев.

Свой единственный удар в плоскость команда Ивайла Петева нанесла на последних секундах первого тайма едва не забила. От огромный проблем сборную Украины спас только Георгий Бущан и его фантастическая реакция.

После перерыва рисунок игры поменялся. Уже боснийцы больше владели мячом, а Украина вяло пыталась пробиться к чужим воротам.

Крутой поворот случился на минуте. Подача с низом с фланга Цыганкова нашла Ярмоленко, тот не дотянулся, но забрал на себя защитника , Ярмоленко не дотянулся, но забрал на себя защитника. Круглый снаряд отскочил к Зинченко, который расстрелял пустой створ.

Пропустив гол боснийцы стали гораздо агрессивнее играть в атаке. Они постоянно задействовали фланги, заставляя оборону "желто-синих" прижиматься к воротам.

Это дало возможность нашим соотечественникам организовать результативную контратаку, которую замкнул Довбик.

Артем под занавес имел шанс сделать дубль, но из пустых ворот мяч выбил сербский защитник.

Напомним, что в 8-м туре квалификации на чемпионат мира-2022 Украина на "Арене Львов" сыграла с Боснией и Герцеговиной в ничью (1:1).

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