Россия забила в свои ворота на последних минутах и не смогла выйти на ЧМ-2022

Сборная России по футболу в последнем туре отбора на чемпионат мира-2022 проиграла сборной Хорватии и не смогла с первого места выйти в финальную часть турнира. Матч в Сплите на стадионе "Полюд" завершился со счетом 1:0.

Для того, чтобы гарантировать себе нужный результаты, подопечным Карпина было достаточно не проиграть. Все развивалось по нужному сценарию, пока на 81-й минуте Федор Кудряшов не забил в свои ворота.

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После флангового навеса 34-летний защитник турецкого клуба "Антальяспор" в простой ситуации отправил мяч четко впритирку со штангой.

​Этот результат оставил сборную РФ на второй строчке. Команда примет участие в стыковых матчах за право играть на мундиале.

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​Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 ноября, свой заключительный поединок в отборе на ЧМ-2022 проведет и Украина.

У подопечных Петракова есть несколько условий, при которых они попадают на мундиаль.

Уже были опубликованы названия телеканалов, которые организуют трансляцию, а также прогноз букмекеров на матч.