Опубликовано видео, что происходило в раздевалке сборной Украины после выхода в плей-офф ЧМ-2022

Футболисты сборной Украины не смогли сдержать эмоций, отмечая свой успех после поединка со сборной Боснии и Герцеговины. Видео из раздевалки первой команды страны появились на Youtube-канале телеканалов "Футбол 1,2,3".

В ролике видно, что игроки очень устали, но все равно нашли в себе силы танцевать и петь, празднуя выход в плей-офф ЧМ-2022. В кадр попали танцующий Тарас Степаненко, измученный Николай Шапаренко и довольный Александр Петраков, обнимающий Виктора Цыганкова.

Также на видно видно и Виктора Коваленко и Дениса Гармаша, которые так и не вышли на поле.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра в Зенице между Украиной и Боснией и Герцеговиной завершилась со счетом 0:2.

Счет открыл Александр Зинченко, а затем Артем Довбик удвоил преимущество.

После поединка наставник "желто-синих" Александр Петраков, комментируя матч, признался, что очень доволен работой своих подопечных.