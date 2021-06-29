"Слава Украине!" Свитолина в Лондоне показала, как надо поддерживать нашу сборную перед игрой со Швецией

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла остаться равнодушной перед историческим матчем нашей футбольной сборной в плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020. 5-я ракетка мира отправилась в Лондон поболеть за украинских футболистов, надев экипировку национальной команды.

26-летня одесситка у себя в аккаунтах социальных сетей выложила два снимка, на которых позирует в синем варианте экипировки. Именно в таком облачении сборная Украины по футболу и сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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Свитолина сделала акцент на словах "Слава Украины!", которые вышиты над игровым номером.

Этим же лозунгом Элина подписала фотографии.

В комментариях пользователи не сдержались, завалив спортсменку восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг формы сборной Украины на Евро-2020 разгорелись дискуссии. Россия подала протест на форму сборной Украины на Евро-2020, назвав ее политизированной из-за карты нашей страны с Крымом и патриотическими лозунгами. В ответ УАФ объявила их футбольными символами.

Изначально у УЕФА не было претензий к тому, в чем будут играть подопечные Андрея Шевченко. Но потом нашей команде запретили использовать лозунг "Героям слава!".

В Российском футбольном союзе (РФС) возмутились, что УЕФА запретил только слоган "Героям слава!" на экипировке.

В итоге Украина отстояла право играть в таких футболках, но пришлось пойти на компромисс. Фраза "Героям слава!" должна быть прикрыта на матчах чемпионата Европы.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".