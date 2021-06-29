Швеция – Украина: смотреть онлайн-трансляцию матч 1/8 финала Евро-2020

Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Именно благодаря скандинавской команде подопечным Андрея Шевченко и удалось преодолеть групповой этап. Победитель этой пары в 1/4 встретится с Англией или Германией.

Поединок пройдет в Глазго на "Хэмпден Парк", начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Евро-2020. 1/8 финала

"Хэмпден Парк", Глазго

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Ориентировочные составы

Швеция: Ульсен; Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон; С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг; Квайсон, Исак

Видео дня

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Малиновский, Сидорчук, Зинченко; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

15,5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех болельщиков сборной Украины! Сегодня по-настоящему исторический день, наша национальная команда играет в 1/8 Евро-2020. Туда мы вышли благодаря футболистам из Швеции, которые и стали нашими соперниками. В 22:00 команды выйдут на поле в Шотландии, где и выяснят, кто больше достоин пройти в следующий раунд.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Трансляция будет доступна на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игру можно увидеть на "Россия 1", "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Начало в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Букмекеры считают, что фаворитом являются шведы и принимают ставки на их победу в основное время с коэффициентом 2.45. На триумф Украины дают котировку 3.30, а вероятность ничьей оценили в 3.20.

Впрочем, в проход Чехии и Швейцарии в 1/4 финала Евро-2020 букмекеры верили еще меньше, но в итоге им удалось выбить Нидерланды и Францию соответственно.

СУДЬИ МАТЧА ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Игру будут судить арбитры из Италии. Главный рефери – Даниэле Орсато, ему на линиях будут помагать Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. За систему видеоповторов будет отвечать Массимилиано Иррати, четвертый судья – Давиде Масса.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ян Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

"Я собрал игроков и сказал им, что не хотел бы быть ни в одном другом месте в мире, кроме этой комнаты, в этот момент, с этими людьми. Сборная Украины – хорошая команда; они знают, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией они выглядели измученными, но, как и мы, потом получили много отдыха – даже больше нас".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

"﻿Швеция – очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определенный стиль игры, они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают, они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина в официальных матчах встречалась со Швецией лишь один раз. В 2012 году на чемпионате Европы, который наше государство принимало вместе с соседней Польшей. Это был групповой этап. Пропустив в начале второго тайма от Златана Ибрагимовича, Андрей Шевченко оформил за 6 минут дубль и принес нам 3 очка.

Еще трижды украинцы встречались со шведами в товарищеских матчах. Победа, поражение, ничья. По голам 4:3 в пользу "желто-синих".