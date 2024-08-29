'Скоро вернут': футболист сборной России выдал бредовую фантазию о 'предложениях из Европы'

Защитник московского ЦСКА Даниил Круговой выразил нелепую мысль о том, что сборную России скоро вернут в международные соревнования. Более того, 26-летний футболист, в активе которого один матч в составе национальной команды, пошел дальше и поделился надеждами на получение приглашения в один из европейских клубов.

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О своих абсурдных фантазиях Круговой заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Воспитанник санкт-петербургского "Зенита" также отметил, что не знает никого из состава ближайших соперников российской сборной по товарищеским матчам в сентябре – Таиланда и Вьетнама.

"Ни одного игрока сборных Таиланда и Вьетнама не знаю. Было ли лучше сыграть против сборной Медиалиги? Что нашли, туда и поедем. Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть еще на международном классе. Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться – может, у меня будут еще предложения из Европы", – сказал Круговой.

Отметим, что объявление вьетнамцев и тайцев спарринг-партнерами сборной России в матчах 5 и 7 сентября вызвало настоящую истерику у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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