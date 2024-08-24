'Парад идиотизма продолжается'. Сборная России по футболу получила новых соперников, вызвав истерику у болельщиков РФ

Сборная России по футболу проведет ближайшие поединки с командами Вьетнама и Таиланда. Игры состоятся 5 и 7 сентября.

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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе "Ми Динь". 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин признался, что особо выбирать соперников было не из кого.

"Были ли другие варианты сыграть у сборной? Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть. Конечно, хочется лучшего, но это нереально", – цитирует Карпина "Матч ТВ".

В комментариях предстоящие соперники их сборной вызвали настоящую истерику у болельщиков РФ.

Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России", "Недостаточно легкие соперники уже. Нужно Самоа и Ботсвана в следующий раз, вот это самое то", "Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной", "Доп.отдых себе намутили за счет бюджета. Ну красавцы", "Как говорится ниже плинтуса", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в 2024 году провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0. Последний выездной матч национальная команда провела с Кенией в турецкой Анталье. Игра закончилась со счетом 2:2.

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