Бывший игрок московского "Спартака" Александр Прудников выступил против участия юношеской сборной России в турнирах под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА) без национальной символики. Победитель континентального первенства-2006 в этой возрастной группе назвал это унизительным.

Об этом Прудников заявил пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя решение УЕФА вернуть 17-летних российских футболистов в свои соревнования. 34-летний уроженец Смоленска в патриотичном угаре добавил слова о "большой стране" и выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессорки будут упрашивать участвовать в международных турнирах.

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"У нас большая страна. Зачем нам унижаться перед кем‑то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли. Сейчас все выглядит, что вот они делают одолжение", – сказал Прудников.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии устроила бунт из-за допуска российских юношей к турнирам УЕФА и наотрез отказались играть с командами из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал "суровую правду жизни" о возвращении российских клубных команд и национальных сборных в европейские турниры. А форвард московского "Спартака" Александр Соболев заявил, что отстранение представителей РФ связано с тем, чтобы не дать его команде выиграть Лигу Европы.

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