РФ отстранили, чтобы 'Спартак' не выиграл ЛЕ: игрок сборной России стал посмешищем после нелепого заявления

Нападающий сборной России Александр Соболев выразил уверенность в том, что московский "Спартак" в 2022 году выиграл бы Лигу Европы, если бы не отстранение команд из РФ от еврокубков. После этих слов футболиста "бело-красных" просто подняли на смех болельщики, отметив абсурдность его высказывания.

"Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно. Лига чемпионов? Мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже", – сказал Соболев в интервью порталу "РБ Спорт".

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Читатели сайта Sports.ru редко отреагировали на нелепое заявление форварда "Спартака". Фанаты напомнили Соболеву о том, что российские клубы регулярно позорились в международных турнирах, выдавая немыслимые безвыигрышные серии.

"Ловите наркомана!", "Да все европейские гранды до сих пор боятся тот великий "Спартак-22", чего уж там", "Заговор приобретает планетарные масштабы! Скоро к заговору присоединятся марсиане и лунатики", "Просто сказочный персонаж", "Я вам больше скажу, что сейчас бы и "Химки" выиграли Лигу чемпионов", "Ради дисквалификации "Спартака" пришлось начать войну. Враги не спят", "Если что, в тот год "Спартак" занял 10-е место в РПЛ", "Уровень заговора против всесильной грозы всех клубов выходит на международный", "А нам вроде говорят, что дельфины умные млекопитающие", "Предлагаю присвоить "Спартаку" звание "Обладатель Лиги Европы на территории России", – пишут в комментариях.

Отметим, что "Спартак" выиграл групповой турнир ЛЕ-2021/22 по дополнительным показателем, потерпев два поражения, и должен был сыграть с немецким "Лейпцигом" в 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент российской Премьер-лиги Александр Алаев раскрыл "суровую правду жизни" во возвращении команд из РФ в европейский футбол.

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