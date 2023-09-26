В России сообщили 'суровую правду жизни' о возвращении в европейский футбол

Российские клубы и национальные сборные не вернутся в европейский футбол до окончания преступной войны РФ против Украины. В стране-агрессорке называют это "политическим давлением" на федерации, команды которых просто отказываются играть с представителями террористического государства.

Уверенность в этом в интервью порталу "РБ Спорт" выразил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментируя заявление главы Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина. Функционер из РФ напомнил о том, как сборную Валерия Карпина бойкотировали в отборе ЧМ-2022.

Видео дня

"Я уверен – пока идет СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.), в европейском футболе мы играть не будем. Это суровая правда жизни. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО. Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться", – сказал Алаев.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков обреченно отреагировал на заявление Чеферина о возвращении команд из РФ в международные турниры. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

При этом УЕФА вернул представителей России в свои соревнования, назначив на игру женской Лиги наций бригаду арбитров из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Валерий Овчинников словами "задачу поставили для российской армии" пригрозил УЕФА после заявления о возвращении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!