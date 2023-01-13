Скандал дня: сборная сенсация ЧМ-2022 отказалась на играть на чемпионате континента

Сборная Марокко по футболу, которая стала главной сенсацией ЧМ-2022, где заняла четвертое место, не примет участие в седьмом розыгрыше чемпионата африканских наций. Турнир стартует 13 января в Алжире, однако "атласские львы" не смогут попасть в страну-хозяйку из-за того, что ее власти запретили перелеты авиакомпании Royal Air Maroc.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Королевской федерации футбола Марокко (FRMF). В организации отметили, что так и не получили подтверждений о возможности отправиться в Алжир от Африканской конфедерации футбола (CAF), которая вела длительные переговоры с организаторами турнира.

Власти Алжира приняли такое решение из-за конфликта с марокканцами. 24 августа 2021 года министр иностранных дел Рамтан Ламамра объявил о разрыве дипломатических отношений с соседями. Суть конфликта между странами заключается в самоопределении народов Западной Сахары. Алжир даже провозгласил эту территорию независимым государством.

Отметим, что ранее футболисты сборной Марокко стали героями в сети, когда решили полностью отказаться от премиальных за участие в ЧМ-2022. Игроки решили отправить несколько миллионов долларов на благотворительность.

Напомним, что африканцы на мундиале добралась до полуфинала, где уступили команде Франции. В матче за третье место африканцы не смогли одолеть Хорватию. В игре случился скандальный эпизод, из-за которого рефери не назначил пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала рекорд Криштиану Роналду, который не сможет побить Лионель Месси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!