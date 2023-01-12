Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в списке футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в XXI веке. При этом звездный нападающий аравийского "Аль-Насра" опередил почти на 150 игр своего извечного конкурента – аргентинца из французского ПСЖ Лионеля Месси.

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Соответствующий рейтинг представила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Аналитики организации взяли период с 1 января 2001 года и подсчитали, что за это время Роналду, начавший взрослую карьеру в 2002-м, провел 1145 матчей. Из них 651 – в национальных чемпионатах, 93 – розыгрышах кубков стран, 205 – в еврокубках, а еще 196 раз Криштиану выходил на поле в составе национальной сборной.

На второй строчке расположился легендарный бразильский защитник Дани Алвес, который сыграл 1033 матча за свои команды. 35-летний Месси стал третьим с показателем в 1003 матча. Учитывая, что за один сезон Лионель выходил на поле в среднем до 60 раз, а сейчас его статистика упала, это означает, что он вряд ли перегонит 37-летнего Роналду по этому показателю.

Ранее португальский форвард никак не отреагировал на победу Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали ненастоящей победу аргентинцев и Лионеля Месси на ЧМ-2022, так как на турнире не играли футболисты из сборной страны-агрессора.

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