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Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
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Криштиану Роналду и Лионель Месси Instagram

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в списке футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в XXI веке. При этом звездный нападающий аравийского "Аль-Насра" опередил почти на 150 игр своего извечного конкурента – аргентинца из французского ПСЖ Лионеля Месси.

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Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

Соответствующий рейтинг представила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Аналитики организации взяли период с 1 января 2001 года и подсчитали, что за это время Роналду, начавший взрослую карьеру в 2002-м, провел 1145 матчей. Из них 651 – в национальных чемпионатах, 93 – розыгрышах кубков стран, 205 – в еврокубках, а еще 196 раз Криштиану выходил на поле в составе национальной сборной.

Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси
Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

На второй строчке расположился легендарный бразильский защитник Дани Алвес, который сыграл 1033 матча за свои команды. 35-летний Месси стал третьим с показателем в 1003 матча. Учитывая, что за один сезон Лионель выходил на поле в среднем до 60 раз, а сейчас его статистика упала, это означает, что он вряд ли перегонит 37-летнего Роналду по этому показателю.

Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

Ранее португальский форвард никак не отреагировал на победу Месси и сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Назван рекорд Роналду, который не сможет побить Месси

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали ненастоящей победу аргентинцев и Лионеля Месси на ЧМ-2022, так как на турнире не играли футболисты из сборной страны-агрессора.

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