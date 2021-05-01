Сила "Динамо" оказалась неожиданной для "Шахтера". Многие надеялись, что Луческу завалится, – Франков

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков отвечая на вопрос Александра Денисова о том, что случилось с "Шахтером" во второй половине сезона, назвал несколько причин.

По словам известного журналиста, важную свою роль в отрицательном итоговом результате для "горняков" в УПЛ сыграл ряд факторов, в частности выступление их конкурентов.

"В первую очередь это сила "Динамо", которая оказалась неожиданной для "Шахтера". Многие были настроены, что Луческу завалится, или выдаст результат на уровне своих предшественников. Также кухня внутри "Шахтера", но я предполагаю, что "Шахтер" прокололся с трансферами. Он упустил момент, когда жизненно важно было усилиться. Хотя бы нападающих, потому что молодежь не дотягивает до того уровня, а Жуниор Мораес во второй половине сезона... ну извините. Также и история с Тайсоном. "Шахтер" Конкретно просел, думая, что запаса хватит и на этот сезон", – сказал Франков в эфире "Денисов Time".

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромили "Ингулец" (5:0) и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

Отметим, что Луческу стал первым специалистом, который выиграл чемпионат Украины, как в качестве наставника "Шахтера", так и "Динамо".

Для киевлян этот трофей стал 37-м за время независимости нашей страны. В активе столичной команды 16 чемпионств, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков.