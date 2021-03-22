Закрылся в туалете и не выходил: известны новые подробности конфликта Тайсона и "Шахтера"

Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон, который был переведен в дублирующий состав команды из-за демарша в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" (0:3), спрятался от наставника клуба Луиша Каштру и его помощника Дарио Срны в туалете.

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов рассказал, что бразильский легионер "горняков" не хотел общаться с представителями тренерского штаба, поэтому закрылся в уборной. Журналист также отметил, что донецкая команда не предлагала своему 33-летнему футболисту новый контракт.

"Срна рассказал подробности, что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену, в раздевалке с ним пытались провести воспитательную беседу. Бразилец закрылся в туалете и не хотел выходить и разговаривать с Каштру и Дарио. Никакого нового контракта "Шахтер" Тайсону не предлагал. То есть человек должен просто выполнить обязательства, взятые на себя", – заявил Денисов.

Напомним, что бразилец перебрался в "Шахтер" в 2013 году из харьковского "Металлиста". За это время он отыграл 299 матчей за "горняков", забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, донецкий клуб усилил наказание для Тайсона.