Стало известно, сколько пропустит Беседин, получивший травму в матче со Швецией на Евро-2020

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин пропустит около шести месяцев из-за травмы, полученной во время матча против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. В овертайме защитник соперников Маркус Даниэльссон грубо сфолил против нашего соотечественника и увидел перед собой красную карточку.

Как сообщается на официальном сайте "Динамо", главный врач киевской команды Андрей Шморгун поделился информацией о результатах МРТ-обследования. Футболисту диагностировали повреждение трех связок коленного сустава и перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму. Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев", – рассказал Шморгун.

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Напомним, что нападающий вышел на замену сразу после окончания основного времени, но отыграл всего около 10 минут. Шведский защитник выбивал мяч и случайно нанес травму нашему футболисту, за что был удален. На последних минутах форварду Артему Довбику удалось забить решающий гол и впервые в истории вывести Украину в четвертьфинал чемпионата Европы.

Отметим, что трансляции матче Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем раунде наши соотечественники будут противостоять сборной Англии, которая справилась с Германией.