Швейцария – Испания: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал Евро-2020

Испания является фаворитом четвертьфинального матча Евро-2020 против Швейцарии. Поединок состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Ставки на победу "Красной фурии" принимаются за коэффициент 1,61, на ничью – за 3,90, а на триумф номинальных хозяев в основное время встречи можно поставить за 5,75. Если отбросить результат после 90 минут и учитывать только вероятность выхода в полуфинал, то тут котировки на Испанию находятся на уровне 1,30, а на их соперников – 3,40.

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Последний матч между командами состоялся совсем недавно – осенью 2020 года они играли в Лиге наций. Подопечные Луиса Энрике добыли минимальную победу дома, а затем свели вничью выездной поединок в Базеле.

На старте плей-офф испанцы забили пять голов в фантастическом противостоянии с Хорватией, позволив соперникам отличиться трижды. Швейцарцы совершили настоящий подвиг на стадии 1/8 финала, отыграв два гола на последних минутах матча с Францией, а затем выиграв серию пенальти у действующих чемпионов мира.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно расписание трансляций этого поединка.

Ранее букмекеры изменили котировки на победителя Евро-2020.