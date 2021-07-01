Букмекеры изменили котировки на победу Украины на Евро-2020 после матча со Швецией

Сборная Украины является главным аутсайдером Евро-2020 среди команд, вышедших в четвертьфинал турнира. На старте плей-офф подопечные Андрея Шевченко вырвали путевку в следующий раунд, обыграв Швецию благодаря голу на последних минутах овертайма.

Перед началом матчей 1/8 финала коэффициент на победу нашей национальной команды на чемпионате Европы составлял 101,00, а сейчас он опустился до 34,00, но стал самым высоким среди четвертьфиналистов. На этой стадии Украина сыграет с главным фаворитом Евро-2020. Поставить на общий триумф Англии можно за 2,87.

Кроме родоначальников футбола на титул, по мнению букмекеров, претендуют Испания (4,00), Италия (5,00) и Бельгия (8,00). Отметим, что три вышеперечисленных команды и Швейцария (26,00) попали в одну сетку плей-офф, а наша сборная – в другую.

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В случае победы над англичанами подопечные Шевченко в полуфинале встретятся с Чехией (26,00) или Данией (11,00).

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание трансляций и котировки букмекеров на матч Украины и британской команды. В 1/8 финала родоначальники футбола одолели Германию.