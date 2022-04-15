Шотландия – Украина: букмекеры назвали фаворита стыкового матча ЧМ-2022

Сборная Украины считается аутсайдером противостояния с командой Шотландии в полуфинальном плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Соперники должны были встретиться еще 24 марта, но из-за широкомасштабного вторжения России в нашу страну игра состоится 1 июня.

Поединок примет стадион "Хэмпден Парк" в Глазго. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Букмекеры уже начали принимать ставки на стыковой матч. Аналитики считают его фаворитами хозяев поля. Ставки на победу шотландцев в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,30.

Ничья оценивается котировкой 3,45. А показатели на успех украинской сборной достигают уровня 3,00.

При этом эксперты уверены, что игра не порадует болельщиков высокой результативностью. На то, что команды забьют не более двух мячей, предлагается индекс 1,69.

Отметим, что победитель дуэли Шотландия – Украина за путевку на Мундиаль в Катаре поспорит с валлийцами 5 июня. При этом уже известны потенциальные соперники "желто-синих" на групповом этапе ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о планах подготовки команды к июньским матчам. Накануне Европейский футбольный союз опубликовал новый календарь игр наших ребят в Лиге наций.