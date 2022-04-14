Шотландия – Украина: официально названа дата стыкового матча ЧМ-2022

Стыковой матч плей-офф отбора к чемпионату мира между сборными Украины и Шотландии пройдет 1 июня в Глазго. Поединок должен был пройти еще 24 марта, но был перенесен из-за войны в нашей стране.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза. Отмечается, что решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Победитель дуэли между "тартановыми" и "желто-синими" сразятся за путевку в Катар с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе.

Также были определены новые даты поединков сборной Украины в Лиге наций. Подопечные Александра Петракова в новом розыгрыше турнира выступят в Лиге В, где их соперниками станут та же Шотландия, а также Ирландия и Уэльс, а также армяне.

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Свой путь в сезоне украинцы начнут выездом к ирландцам 8 июня. Через три дня наша команда примет армян, а 14-го числа вновь сыграет с Ирландией.

Второй круг группового этапа "желто-синие" начнут в Шотландии 21 сентября, после чего через три дня сыграют в Ереване. Завершат же выступления в Лиге наций украинцы 27 сентября домашней встречей с шотландцами.

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