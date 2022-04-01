Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: Украина узнала возможных соперников

Александр Чеканов
Футбол
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Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: Украина узнала возможных соперников

Сборная Украины по футболу попала в группу В в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу, 1 апреля, в Дохе.

Команда Александра Петракова может сразиться с Англией, Ираном и США. Для того, чтобы сыграть на Мундиале, "желто-синие" должны сначала обыграть Шотландию в стыковом матче плей-офф отбора, а затем другого представителя Великобритании – Уэльс.

Сборная Украины по футболу.
Видео дня
Результаты жеребьевки ЧМ-2022.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Поддержка Украины на футбольных полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков призвал построить стену и отгородиться от России.

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ЧМ-2022