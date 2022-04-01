Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: Украина узнала возможных соперников

Сборная Украины по футболу попала в группу В в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу, 1 апреля, в Дохе.

Команда Александра Петракова может сразиться с Англией, Ираном и США. Для того, чтобы сыграть на Мундиале, "желто-синие" должны сначала обыграть Шотландию в стыковом матче плей-офф отбора, а затем другого представителя Великобритании – Уэльс.

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Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков призвал построить стену и отгородиться от России.

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