Шевченко сказал, чего не хватило сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что на Евро-2020 команде не хватило свежих футболистов. В целом Андрей Николаевич остался доволен выступлением на континентальном первенстве.

По мнению наставника украинская команда имела свой стиль и провела отличный турнир.

"Она не отказывалась от своих принципов игры при любом результате с любой командой. В этом плане команда показала хороший футбол. У нас не хватает скамейки, у нас не хватает сил, но ребята отдали всё, что могли, и я их за это поблагодарил", – заявил Шевченко на флеш-интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.

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Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 не в нашу пользу. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.

Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.

Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.

4 июля сборная Украины прилетела на Родину, где ей устроили горячий прием. Сотни болельщиков приехали в аэропорт Борисполь, чтоб поддержать футболистов.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".