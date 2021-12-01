Шевченко разгромно проиграл "Милану" в чемпионате Италии

Итальянский футбольный клуб "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, потерпел разгромное поражение в 15-м туре Серии А. На стадионе в Генуэ "грифоны" со счетом 0:3 уступили "Милану".

Уже на 8-й минуте гости открыли счет. Феноменальным ударом со штрафного отметился Златан Ибрагимович.

После этого "Милан" отошел в защиту, предоставив сопернику играть первым номером. Это удавалось подопечным украинца очень слабо – и под занавес первой половины они пропустили второй гол.

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После перерыва "Дженоа" демонстрировал очень маленькую скорость, полностью отсутствовали быстрые атаки, когда после перехвата футболисты молниеносно проходят центр поля и угрожают воротам соперника.

Линия обороны была очень оторвана от других линий. На поле возникали большие дыры и этим свободным пространством уверенно пользовались миланцы.

У игроков "Дженоа" отсутствовал автоматизм в действиях: получив мяч, спортсмен долго смотрел и думал , прежде чем принять какое-либо решение.

Команда выглядела потерянной и не способной организовать какое-либо осмысленное нападение, в итоге пропустив и третий мяч.

"Дженоа" – "Милан" 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 10 Ибрагимович, 0:2 – 45 Жуниор Мессиас, 0:3 – 61 Жуниор Мессиас.

Дженоа – Сиригу, Гильоне, Масьелло (Бани, 77), Ванхойсден, Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 62), Стураро (Эрнани, 46), Ровелла (Портанова, 77), Экубан, Бьянки (Пандев, 62).

Милан – Меньян, Калулу, Кьер (Габбия, 5; Флоренци, 46), Томори, Эрнандес, Крунич, Кессиэ, Тонали (Салемакерс, 77), Ибрагимович (Пеллегри, 60), Браим Диас (Бакайоко, 77), Жуниор Мессиас.

Предупреждения: Габбия (32), Масьелло (67), Ровелла (73).

Напомним, что в 1999 году Шевченко переехал в Италию и провел за "россонери" семь сезонов, прежде чем уйти в "Челси" в 2006-м. За это время в красно-черной футболке провел 322 матча, забив 175 голов и отдав 45 передач.

После двух неудачных сезонов в Лондоне, наш соотечественник выступал за "Милан" на правах аренды, а затем вернулся в Украину.

Он закончил карьеру игрока в 2012 году, а в 2016-м стал тренером нашей сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с итальянским "Дженоа".

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

На посту наставника клуба из Генуи Андрей Николаевич успел провести два матча. В первой игре "Дженоа" уступила "Роме". Вторая игра с "Удинезе" завершилась вничью.

Ранее Шевченко признался, что потерял всех друзей в начале девяностых годов.