Шевченко: все мои друзья мертвы – из-за алкоголя, наркотиков, оружия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что потерял всех друзей в начале девяностых.

Как отметил легендарный футболист в интервью Corriere della Sera, с развалом СССР люди потеряли веру в будущее. Он отметил, что сумел избежать подобной участи благодаря родителям и игре №1.

"В моем районе друзей становилось все меньше и меньше. Все они мертвы. Не из-за радиации, а из-за алкоголя, наркотиков, оружия. Трещины в стене СССР становились все заметнее. Все рушилось, мир, в котором мы родились, разваливался. Мои друзья, как и все люди из моего окружения, перестали во что бы то верить и заблудились. Как мне удалось этого избежать? Благодаря любови и преданности мамы и папы. И с любовью к футболу", – отметил Шевченко.

Напомним, что Андрей родился в 1976 году в селе Дворковщина Киевской области, а в 1979-м переехал в столицу Украины. В 1986-м его эвакуировали из Киева после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Главный тренер сборной Украины поделился воспоминаниями о взрыве на ЧАЭС и о том, как тогда воспринял эту трагедию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко признался в том, что всегда чувствует себя украинцем, несмотря на то, что много времени проводит в Лондоне.