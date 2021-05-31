Где смотреть онлайн Украина – Северная Ирландия: расписание трансляций футбольного матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 3 июня, проведет второй товарищеский матч накануне чемпионата Европы-2020. В Днепре команда Андрея Шевченко встретиться со своим обидчиком на Евро-2016 Северной Ирландией.

Встреча пройдет на поле стадиона "Днепр-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало встречи – 21:00.

Увидеть игру "желто-синих" можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Также просмотр поединка будет доступен на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

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Кроме того, прямой эфир из Днепра организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 1".

Напомним, что Украина и Северная Ирландия встречались на групповом этапе Евро-2016. Тогда британцы одержали победу 2:0.

Также команды играли в отборочном турнире к чемпионату мира-98. Украинцы были сильнее и на выезде (1:0), и дома (2:1). Интересно, что именно в ворота североирландцев свой дебютный гол за "желто-синих" провел ее нынешний наставник Андрей Шевченко.

Еще два поединка были сыграны в квалификации к Евро-2004. Тогда обе встречи завершились безголевыми ничьими.

Отметим, что после игры с Северной Ирландией украинцы 7 июня проведут матч с командой Кипра, после чего отправятся на Евро. Соперникам наших футболистов на групповом этапе станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой подготовительной игре к чемпионату Европы сборная Украины не смогла обыграть Бахрейн.

Вратарь украинцев Анатолий Трубин заявил о своей провальной игре и взял на себя вину за результат.