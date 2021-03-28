Шевченко прокомментировал матч с Финляндией, отреагировав на ошибку Миколенко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после игры с Финляндией заявил, что его команда сыграла отличный матч.

Наставник знал, что соперник будет защищаться все 90 минут, и он это и делал.

"Знали, что финны будут использовать свои сильные качества. Это длинные передачи и стандарты. Мы контролировали 85 минут весь матч, но потом пошла серия ошибок, которая привела к такому обидному голу. Жаль, но это это будет нам хорошим уроком на будущее. Мы очень плохо доиграли концовку.У меня нет претензий к ребятам, у меня есть претензии к последним пяти минутам. Вместо того, чтобы довести матч до победы, мы растерялись", – заявил тренер в интервью телеканалу "Футбол 1" текст которого приводит "Динамомания",

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"В футболе со всеми случаются ошибки. Мы его поддержали. Виталий ошибся, но его ошибка стала следствием других ошибок. У нас еще все впереди. Я смотрю не на результаты, а на качество игры, на ее содержание. Да, можно было сыграть лучше, но у нас есть свои проблемы. Тем не менее, ребята все выполняют. Наш коллектив двигается вперед. Мы на правильном направлении", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 2-го тура Украина – Финляндия завершилась со счетом 1:1. Позже было опубликовано видео голов и обзор поединка.