Шевченко прокоментував матч з Фінляндією, відреагувавши на помилку Миколенка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після гри з Фінляндією заявив, що його команда зіграла чудовий матч.

Наставник знав, що суперник буде захищатися всі 90 хвилин, і він це і робив

"Знали, що фіни будуть використовувати свої сильні якості. Це довгі передачі і стандарти. Ми контролювали 85 хвилин весь матч, але потім пішла серія помилок, яка привела до такого образливого голу. Шкода, але це це буде нам хорошим уроком на майбутнє. Ми дуже погано дограли кiнець. У мене немає претензій до хлопців, у мене є претензії до останніх п'яти хвилинах. Замість того, щоб довести матч до перемоги, ми розгубилися", – заявив тренер в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" текст якого наводить "Динамомания" ,

Прокоментував Андрій Миколайович i помилку Миколенко, яка коштувала Україні перемоги.

"У футболі з усіма трапляються помилки. Ми його підтримали. Віталій помилився, але його помилка стала наслідком інших помилок. У нас ще все попереду. Бо Бог дивиться не на результати, а на якість гри, на її зміст. Так, можна було зіграти краще, але у нас є свої проблеми. Тим не менш, хлопці все виконують. Наш колектив рухається вперед. Ми на правильному напрямку ", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 2-го туру Україна – Фінляндія завершилася з рахунком 1:1. Пізніше було опубліковано відео голів та огляд поєдинку.