Шевченко прилетел в Киев и отправился к "Шахтеру". Фотофакт

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прилетел в Украину. Совместное фото с легендарным футболистом выложил в Instagram директор телеканала "Футбол" Александр Денисов.

Судя по геолокации снимка, он был сделан на учебно-спортивной базе "Святошин", где тренируется донецкий "Шахтер".

"Впервые после Евро увиделись с Андреем Шевченко. А в целом хотел бы поблагодарить за эти 5 лет нашей работы со сборной. Никогда нам, как телетрансляторам, не было так легко со сборной. Шевченко всегда на связи, может сам позвонить, спросить о чём-то или просто поговорить, на наши просьбы всегда был открыт, любые включения, фейстаймы, зумы, всё приветствовалось", – написал Денисов.

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Напомним, что Шевченко попрощался со сборной 2 августа, не озвучив при этом официальные причины ухода.

OBOZREVATEL от своих источников узнал, из-за чего на самом деле Андрей Николаевич покинул национальную команду.

Позже со своим заявлением выступила и УАФ.

Под руководством Шевченко сборная провела 52 матча. В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня прошлого года Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022-го.

Андрей Николаевич стал у руля украинской команды в 2016 году. Под его руководством "желто-синие" вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

18 августа временным исполнителем обязанностей главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков.