УАФ сделала заявление об уходе Шевченко из сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Контракт наставника и его штаба завершился 30 июля, а предложение о его продлении еще на полтора года было отвергнуто.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ. Шевченко мотивировал свое решение попробовать свои силы на клубном уровне. Отмечается, что уже 9 августа состоится заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение о новом тренерском штабе сборной Украины.

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"УАФ выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в социальной сети Facebook выразил надежду на то, что Шевченко вновь будет исполнять обязанности наставника "желто-синих". "Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас желаю Андрею дальнейших успехов в тренерской работе", – написал Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Андрей Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

Легендарный футболист не смог вывести "желто-синих" на ЧМ-2018, в отборе к которому украинцы заняли лишь третье место. Но затем команда феерически выиграла квалификацию к Евро-2020, на котором дошла до четвертьфинала.

По данным СМИ, в УАФ рассматривают две кандидатуры на замену Шевченко. При этом оба тренера уже работали в национальной команде.