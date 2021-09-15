"Шериф" – "Шахтер": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в эти минуты проводит свой матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа", который тренирует украинец Юрий Вернидуб. Поединок проходит на стадионе в Тирасполе, имеющего такое же название, как и клуб.

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Отметим, что это третья встреча между командами. До этого "Шахтер" и "Шериф" пересекались во втором квалификационном раунде Лиге чемпионов сезона 2003/2004.

Первый матч в Тирасполе завершился со счетом 0:0. Во втором в Донецке Брандао и Звонимир Вукич принесли победу своему клуб.

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Примечательно, что в молдавском матче за "Шахтер" дебютировал молодой Дарио Срна. Украинскую команду тогда тренировал Бернд Шустер.

Напомним, что накануне в Лиге чемпионов стартовало и киевское "Динамо".

Чемпионы Украины сыграли вничью с "Бенфикой", при этом на последних секундах был отменен гол Шапаренко.