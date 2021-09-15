"Шахтер" сенсационно проиграл молдавскому клубу в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях проиграл молдавскому "Шерифу". Встреча на одноименном стадионе в Тирасполе завершилась со счетом 2:0.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча "Шериф" – "Шахтер". Это стало 3-й очной встречей между этими командами. До этого была одна ничья и одна победа украинцев.

Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,0. Успех молдаван оценивался показателем 4,20.

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Матч начался в неспешном ритме, где обе команды пытались не рисковать в дебюте, позиционно разыгрывая мяч в центре поля. Небольшим игровым преимуществом владели хозяева, которые грамотно комбинировали на подступах к украинским воротам.

"Шахтер" никак не мог выйти на атакующий футбол. Плотная защита молдавских игроков не позволяла "горнякам" даже приблизиться к штрафной Атанасиадиса.

На 16-й минуте в обороне вице-чемпионов случился провал. Додо обрезался в центре и Адам Траоре замкнул прострел с левого фланга от Кристиана. Исмаили не смог удержать оппонента.

Забив гол, "Шериф" отошел в оборону. Команда Вернидуба играла вертикально: как только получалось забрать мяч, сразу следовал пас вперед на быстрых нападающих.

Территориальное преимущество постепенно перешло к "Шахтеру", но ни к каким результативным последствиям это не приводило.

В тоже время контрвыпады хозяев были достаточно опасными, но ближе к середине тайма игроки заметно подсели и "Шерифа" уже не было той взрывной скорости.

"Шахтер" продолжал постоянно катать мяч перед штрафной соперника, нагнетая давление, но продвинуться к воротам гостям удавалось крайне редко.

После перерыва украинский клуб смог немного перестроить игру. "Горняки" уже не давали так легко выбегать сопернику в контратаки. Если не удавалось чисто отобрать мяч, то подопечные Де Дзерби сразу сфолили.

Такая установка работала до 62-й минуте, когда Криштиану да Силва спокойно подготовил фланговую передачу на Янсане и тот при попустительстве Матвиенко нанес точный удар головой.

На 79-й минуте "Шериф" мог делать счет 3:0, когда выбегал 4 в 2, но мощный удар Франка Кастаньеды заблокировал наш голкипер.

Во 2-м туре 28 сентября "Шахтер" примет "Интер".

"Шериф" Молдова – "Шахтер" Украина 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 16 Траоре, 2:0 – 62 Янсане.

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Янсане, 55), Тилль, Аддо (Раделич, 86), Траоре, Кастаньеда (Николов, 85), Яхшибоев (Бруно, 67).

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Педриньо, Маркос Антонио (Алан Патрик, 65), Тете (Марлос, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 65), Траоре.

Предупреждение: Дуланто (42).

Как сообщал OBOZREVATEL, перед игрой донецкий клуб поселился в отель с неожиданным названием "Россия".

После ажиотажа в соцсетях представители команды объяснились.