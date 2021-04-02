Где смотреть 20-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на игры национальных сборных возобновляются матчи первенства.

Лидер чемпионата киевское "Динамо" сыграет в Александрии против одноименной команды, а "Шахтер" отправится на выезде в Полтаву, где сразится с "Ворсклой".

Традиционно поединки УПЛ можно будет увидеть в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 20-й тур

2 апреля (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Львов", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Евгений Арановский

3 апреля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Ингулец", "Футбол 2"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

17:00. "Рух" – "Заря", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов

19:30. "Десна" – "Олимпик", "Футбол 2"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Александр Шандор

4 апреля (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Колос", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Денис Шурман

19:30. "Александрия" – "Динамо", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Катерина Мозуль

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил гол в ворота Португалии в отборе ЧМ-2022.