Юбилейный дубль Мораеса принес победу "Шахтеру" в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл в гостях "Ворсклу".

Встреча на полтавском стадионе им. Бутовского завершилась со счетом 2:0.

Гости уверенно начали поединок, несмотря на плохое состояние газона. Из-за большого количества кочек мяч постоянно подскакивал, мешая техничным бразильцам "Шахтера".

Подопечные Каштру владели инициативой, раз за разом устраивая бомбардировку ворот Ризныка. У "Ворсклы" были большие проблемы с организацией атак и полтавчанам с трудом удавалось перейти половину поля.

На 42-й минуте свое территориальное преимущество донецкий клуб воплотил в игровое. Алан Патрик дал на ход Мораесу, тот ушел от Яворского и покатил точно в дальний нижний угол.

После перерыва рисунок игры не поменялся. На 62-й минуте хозяев пропустили контратаку, Алан Патрик вновь одним пасом отрезал всю оборону полтавчан а Мораес ударом низом и от штанги оформил дубль, забив 100-й гол в УПЛ.

"Ворскла" – "Шахтер" 0:2

Голы: 0:1 – 42 Мораес, 0:2 – 62 Мораес.

Ворскла – Ризнык, Пердута (Скляр, 38), Чеснаков, Якубу, Кане, Тилль (Ндиайе, 46), Луизао (Ребенок, 75), Пуцлин, Яворский (Челядин, 66), Степанюк, Кулач.

Шахтер – Трубин, Бондарь, Кривцов, Додо, Марлос (Фернандо Педро, 73), Алан Патрик, Степаненко, Майкон, Соломон, Сиприано, Мораес (Дентиньо, 81).

Предупреждения: Пуцлин (31), Марлос (45).

Напомним, что в своем крайнем матче "Шахтер" сенсационно проиграл в Харькове ФК "Львов" (2:3).