"Шахтер" – "Рома": видеообзор матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" не смог сотворить чудо и потерпел поражение.

Поединок в столице Украины завершился со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Рома.

Все ключевые события случились во втором тайме. На 52-й минуте Майораль оказался в нужное время в нужном месте и головой легко открыл счет.

Спустя 18 минут Жунио Мораес неожиданно забил ответный мяч, однако последнее слово все равно осталось за испанцами. Майораль на 72-й минуте оформил дубль.

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия 1:2

Голы: 0:1 – 48 Майораль, 1:1 – 59 Мораес, 1:2 – 72 Майораль.

Шахтер – Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Тете (Марлос, 60), Маркос Антонио, Соломон (Судаков, 77), Мораес (Дентиньо, 76).

Рома – Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро (Эль-Шаарави, 75), Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль.

Предупреждения: Рожер (25), Маркос Антонио (38), Алан Патрик (55), Карсдорп (57).

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча между командами в Италии завершилась со счетом 3:0.