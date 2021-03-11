"Шахтер" проиграл "Роме" в Лиге Европы, пропустив два гола за четыре минуты

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы крупно уступил римской "Роме". Встреча на легендарном Олимпийском стадионе в столице Италии завершилась со счетом 3:0.

Римляне с первых минут не стали устраивать штурм ворот "Шахтера", отдав предпочтение неспешному позиционному нападению.

Первый по-настоящему опасный момент случился на 6-й минуте. После подачи углового Кристанте пробил очень остро и Анатолий Трубин выбил мяч с линии ворот. На повторе было видно, что снаряд успел пересечь ленточку лишь наполовину.

"Шахтер" высоко выстроил линию защиту, ловя Мхитаряна в офсайды.

Постепенно итальянцы перехватили инициативу и на 23-й минуте открыли счет в матче, воспользовавшись провалом в обороне украинцев. "Рома" быстро разыграла комбинацию, Пеллегрини вышел один на один с Трубиным и спокойно разобрался с донецким голкипером.

Почти сразу чемпионы Украины могли сравнивать. Додо классно отработал на правом фланге и отдал в центр на Мораеса. Жуниор ударил прямо в Лопеса.

На 31-й минуте Мхитарян едва не воспользовался ошибкой Трубина. Армянин попытался касанием издали забросить в пустые ворота. В этом эпизоде Генрих получил травму и был вынужден покинуть поле.

Оставшееся время до перерыва римская команда полностью контролировала ситуацию. Подопечные Каштру были вынуждены играть в предложенном неспешном ритме, без малейшего намека на остроту.

"Шахтер" второй тайм начал более уверенно, пытаясь навязать оппоненту свою скорость. На 51-й минуте Тете прошел двоих защитников, прорвался в штрафную, но удар бразильца был заблокирован.

Особую опасность в середине второго тайма представляли длинные разрезающие передачи "Ромы", которыми она быстро проходила центр поля, убегая в контратаки.

На 66-й минуте у донецких футболистов был превосходный шанс забить гол, но Мораес не смог затолкать мяч в ворота.

На 73-й минуте вышедший на замену Эль-Шаарави получил пас из глубины, на скорости убежал от четырех игроков "Шахтера" и перебросил Трубина – 2:0.

На 77-й минуте счет стал разгромным. После углового и скидки в центр Манчини расстрелял ворота ударом головой – 3:0.

Ответный поединок пройдет через неделю, 18 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" в 1/16 финала ЛЕ разобрались с "Маккаби" из Тель-Авива, выиграв обе игры. Первая в Израиле завершилась со счетом 2:0, а ответная в Киеве – 1:0.