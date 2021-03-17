В Киеве не пустят болельщиков на матч "Шахтер" – "Рома"

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение до стабилизации эпидемической ситуации запретить доступ зрителей в Киеве на футбольные матчи, в том числе международные.

Это означает, что ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" 18 марта пройдет на киевском НСК "Олимпийский" без болельщиков.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в столице сложная ситуация с распространением болезни, а многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки.

"При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - приводит сайт КГГА слова Поворозника.

Отметим, что все фанаты смогут следить за игрой украинского и итальянского грандов благодаря телетрансляциям. Уже названы телеканалы, которые покажут эту встречу.

Напомним, что первый матч недельной давности в Риме завершился разгромным поражением "горняков".