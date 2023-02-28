''Шахтер'' победно начал вторую часть УПЛ и оторвался от ''Динамо''

Донецкий "Шахтер" уверенно стартовал во второй части розыгрыша Премьер-лиги. Команда тренера Игора Йовичевича на стадионе "Арена Львов" уверенно расправился с закарпатским "Минаем" 4:1 в перенесенном матче 9-го тура.

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"Оранжево-черные" роскошно начали поединок, дважды поразив ворота соперника за первые 15 минут. Сначала свое имя на табло записал капитан "горняков" Тарас Степаненко, а затем отличился форвард Даниил Сикан.

На исходе получаса игры хозяевам удалось отыграть один мяч усилиями Назария Воробчака, однако практически сразу хавбек Георгий Судаков реализовал пенальти. В начале второй половины Сикан оформил дубль, чтоб позволило ему ворваться в топ-3 лучших бомбардиров сезона.

Эта победа позволила "Шахтеру" выйти на чистое второе место в УПЛ, опередив на три очка "Динамо". К тому же, у донецкой команды есть еще игра в запасе. От лидера "Днепра-1" подопечные Йовичевича теперь отстают на два пункта.

Напомним, на минувшей недели "Шахтера" обыграл "Ренн" в раунде плей-офф Лиги Европы, что вызвало дикую реакцию российских болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "горняков" Анатолий Трубин после успеха "оранжево-черных" скромно оценил свои достижения в поединке, поблагодарив в первую очередь ВСУ. Российские пропагандистские СМИ были вынуждены признать успех донецкого клуба в ЛЕ.

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